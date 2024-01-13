Осетров Игнатий Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОсетров Игнатий Емельянов

Осетров Игнатий Емельянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Осетров Емельян Михайлов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Осетрова Парасковья Игнатева

Мать ребёнка: Осетрова Зиновья Иванова

Рождение ребёнка
1852

Сын: Осетров Иван Игнатев

Мать ребёнка: Осетрова Зиновья Иванова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Осетрова Анфиса Игнатева

Мать ребёнка: Осетрова Зиновья Иванова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Осетров Василий Игнатев

Мать ребёнка: Осетрова Зиновья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осетрова Зиновья Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close