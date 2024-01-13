Осетров Игнатий Емельянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Осетров Емельян Михайлов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Осетрова Парасковья Игнатева
Мать ребёнка: Осетрова Зиновья Иванова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Осетров Иван Игнатев
Мать ребёнка: Осетрова Зиновья Иванова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Осетрова Анфиса Игнатева
Мать ребёнка: Осетрова Зиновья Иванова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Осетрова Зиновья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осетрова Зиновья Иванова
Смерть
Неизвестно