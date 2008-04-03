Рязанова (Огородникова) Афанасия Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова (Огородникова) Афанасия Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1902

Дата смерти

10.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1902

Отец: Огородников Дмитрий Степанович

Мать: Огородникова Мария Степановна

Рождение ребёнка
15.03.1923

Дочь: Корзоватых Ираида Филипповна

Отец ребёнка: Рязанов Филипп Елисеевич

Рождение ребёнка
1925

Сын: Рязанов Павел Филиппович

Отец ребёнка: Рязанов Филипп Елисеевич

Рождение ребёнка
02.08.1926

Дочь: Блинова Мария Филипповна

Отец ребёнка: Рязанов Филипп Елисеевич

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Рязанова Павла Филипповна

Отец ребёнка: Рязанов Филипп Елисеевич

Рождение ребёнка
1934

Сын: Рязанов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Рязанов Филипп Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанов Филипп Елисеевич

Смерть
10.11.1976
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