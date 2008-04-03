Рязанова (Огородникова) Афанасия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1902
Дата смерти10.11.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1902
Рождение ребёнка
15.03.1923
Дочь: Корзоватых Ираида Филипповна
Отец ребёнка: Рязанов Филипп Елисеевич
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Рязанов Филипп Елисеевич
Рождение ребёнка
02.08.1926
Дочь: Блинова Мария Филипповна
Отец ребёнка: Рязанов Филипп Елисеевич
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Рязанова Павла Филипповна
Отец ребёнка: Рязанов Филипп Елисеевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Рязанов Николай Филиппович
Отец ребёнка: Рязанов Филипп Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.11.1976