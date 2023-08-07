Редько Людмила Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1963
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1963
Отец: Зубков Михаил Дмитриевич
Мать: Зубкова Мария Родионовна
Рождение ребёнка
25.10.1998
Дочь: Редько Татьяна Витальевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Редько Виталий Иванович