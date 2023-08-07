Редько Людмила Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Редько Людмила Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1963

Пол

Женский

Отец

Мать

1935 г.р.

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1963

Отец: Зубков Михаил Дмитриевич

Мать: Зубкова Мария Родионовна

Рождение ребёнка
25.10.1998

Дочь: Редько Татьяна Витальевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Редько Виталий Иванович

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