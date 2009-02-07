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(Григорьева) Александра Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1926

Дата смерти

07.02.2009

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1926

Отец: Григорьев Яков Федорович

Мать: Харитонова Августа Ивановна

Рождение ребёнка
29.07.1949

Сын: Иванов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр

Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.11.1952

Дочь: Верховых Людмила Александровна

Отец ребёнка: Иванов Александр

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
04.01.1958

Сын: Иванов Николай Александрович

Отец ребёнка: Иванов Александр

Рождение ребёнка
23.02.1969

Сын: Толдыков Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Толдыков Григорий Матвеевич

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Толдыков Григорий Матвеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Александр

Смерть
07.02.2009
Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
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