(Григорьева) Александра Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1926
Дата смерти07.02.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1926
Рождение ребёнка
29.07.1949
Сын: Иванов Леонид Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр
Коркино, Коркинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.11.1952
Дочь: Верховых Людмила Александровна
Отец ребёнка: Иванов Александр
Рождение ребёнка
04.01.1958
Сын: Иванов Николай Александрович
Отец ребёнка: Иванов Александр
Рождение ребёнка
23.02.1969
Сын: Толдыков Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Толдыков Григорий Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Александр
Смерть
07.02.2009
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно