Кондратенко Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратенко Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ефимия Игнатьевна

Отец ребёнка: Кондратенко Игнат Григорьевич

Гнилица, Харківська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ксения Игнатьевна

Отец ребёнка: Кондратенко Игнат Григорьевич

Гнилица, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратенко Игнат Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Гнилица, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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