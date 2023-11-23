Пелагея Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Георгиев

Иван Григорьевич (1780 — ?) Родился в семье пономаря села Дмитриевского РомановБорисоглебского уезда1 Григория Георгиевича. Служил пономарем в том же селе. Первая жена его Варвара Алексеевна (1782-180... Показать все
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Георгиев

Рождение ребёнка
1784

Сын: Одров Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Георгиев

Одров Стефан Григорьевич (1784 — ?) Родился в семье пономаря села Дмитриевского РомановБорисоглебского уезда1 Григория Георгиевича. Окончил Ярославскую духовную семинарию. В 1805 году рукоположен во д... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Георгиев

Смерть
Неизвестно
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