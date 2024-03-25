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Щербаков Фёдор Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.10.1942

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Щербаков Осип Ермолаевич

Мать: Щербакова Дарья Варфоломеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Ирина Фёдоровна

Мать ребёнка: Щербакова Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Щербакова Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербакова Галина Фёдоровна

Мать ребёнка: Щербакова Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Фирсан Фёдорович

Мать ребёнка: Щербакова Наталья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Щербакова Раиса Фёдоровна

Мать ребёнка: Щербакова Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
25.09.1939

Дочь: Щербакова Анна Фёдоровна

Мать ребёнка: Щербакова Наталья Семёновна

Смерть
?.10.1942

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