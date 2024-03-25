Щербаков Фёдор Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти?.10.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Ирина Фёдоровна
Мать ребёнка: Щербакова Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Щербакова Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербакова Галина Фёдоровна
Мать ребёнка: Щербакова Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Фирсан Фёдорович
Мать ребёнка: Щербакова Наталья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Щербакова Раиса Фёдоровна
Мать ребёнка: Щербакова Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
25.09.1939
Дочь: Щербакова Анна Фёдоровна
Мать ребёнка: Щербакова Наталья Семёновна
Смерть
?.10.1942