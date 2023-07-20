Ранеткина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851 ст.
Дата смерти22.10.1891 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.11.1881 ст.
Дочь: Ранеткина Матрона Борисовна
Отец ребёнка: Ранеткин Борис Иванович
Рождение ребёнка
10.02.1885
Дочь: Ранеткина Марья Борисовна
Отец ребёнка: Ранеткин Борис Иванович
Место жительства
1887 ст.
Возраст - 36 лет. ф. 230. Оп.3. Д. 2301 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1887 год
Рождение ребёнка
09.10.1888 ст.
Сын: Ранеткин Дмитрий Борисович
Отец ребёнка: Ранеткин Борис Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Для него 2 брак.
Смерть
22.10.1891 ст.