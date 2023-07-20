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Ранеткина Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851 ст.

Дата смерти

22.10.1891 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.11.1881 ст.

Дочь: Ранеткина Матрона Борисовна

Отец ребёнка: Ранеткин Борис Иванович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
10.02.1885

Дочь: Ранеткина Марья Борисовна

Отец ребёнка: Ранеткин Борис Иванович

Место жительства
1887 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Возраст - 36 лет. ф. 230. Оп.3. Д. 2301 Исповедные росписи церквей сел Угличского уезда за 1887 год
Рождение ребёнка
09.10.1888 ст.

Сын: Ранеткин Дмитрий Борисович

Отец ребёнка: Ранеткин Борис Иванович

Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ранеткин Борис Иванович

Для него 2 брак.
Смерть
22.10.1891 ст.
Брынчаги, Переславский муниципальный район, Ярославская область
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