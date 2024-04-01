Гилева (Гилева) Ксения Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гилев Василий Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Дочь: (Гилева) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Гилев Василий Иванович
Рождение ребёнка
?.08.1954
Отец ребёнка: Гилев Василий Иванович