Стена Тамара Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стена Тамара Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стена Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стена Сергей Иванович

Отец ребёнка: Стена Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Стена Иван Иванович

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