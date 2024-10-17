Гаврилов Георгий Гаврилов
Место рождения
Дата рождения01.04.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1858
Отец: Гавриил Иовлев
Мать: Мария Ивановна
Крещение
02.04.1858
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: д. Рябцево Дмитрий Иванов и д. Ветцов крестьянская жена Ефросинья Иванова
Бракосочетание
11.01.1881
Жена: Евдакия Васильева
Рождение ребёнка
26.12.1882
Мать ребёнка: Евдакия Васильева
Смерть
Неизвестно