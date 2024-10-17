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Гаврилов Георгий Гаврилов

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.04.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1858

Отец: Гавриил Иовлев

Мать: Мария Ивановна

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
02.04.1858
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: д. Рябцево Дмитрий Иванов и д. Ветцов крестьянская жена Ефросинья Иванова
Бракосочетание
11.01.1881

Жена: Евдакия Васильева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
26.12.1882

Сын: Егоров Василий Георгиев

Мать ребёнка: Евдакия Васильева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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