Ангальт Эндрю
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ангальт Констанс
Мать: Неизвестно Анита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ангальт Санс
Мать ребёнка: Неизвестно Ханна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ангальт Эрик
Мать ребёнка: Неизвестно Ханна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно Ханна
Смерть
Неизвестно