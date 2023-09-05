Ангальт Эндрю — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ангальт Эндрю

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ангальт Констанс

Мать: Неизвестно Анита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ангальт Санс

Мать ребёнка: Неизвестно Ханна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ангальт Эрик

Мать ребёнка: Неизвестно Ханна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно Ханна

Смерть
Неизвестно
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