Давлетшин Киямутдин Ахметшинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давлетшин Киямутдин Ахметшинович

Место рождения

с.Тирис-Усманово Абдулинский р-н Оренбургской обл.

Дата рождения

24.05.1939

Дата смерти

26.03.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.03.2006

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