Давлетшин Киямутдин Ахметшинович
Место рожденияс.Тирис-Усманово Абдулинский р-н Оренбургской обл.
Дата рождения24.05.1939
Дата смерти26.03.2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.03.2006