Солдатова (Бледных) Ирина Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: Бледной Гавриил Фёдорович
Мать: Бледная Мария
Бракосочетание
17.05.1867
Рождение ребёнка
10.11.1868 ст.
Дочь: Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Логинович
Рождение ребёнка
04.10.1870 ст.
Сын: Солдатов Михаил Фёдорович
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Логинович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Ефремова Вера Фёдоровна
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Логинович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Кареева Екатерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Логинович
Рождение ребёнка
29.04.1877 ст.
Сын: Солдатов Тимофей Фёдорович
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Логинович
Рождение ребёнка
07.06.1884
Дочь: Агриппина Фёдоровна
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Логинович
Рождение ребёнка
14.10.1889 ст.
Дочь: Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Логинович
Рождение ребёнка
28.08.1892 ст.
Сын: Солдатов Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Логинович
Рождение ребёнка
20.08.1895 ст.
Дочь: Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Логинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Логинович
Смерть
Неизвестно