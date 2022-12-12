Солдатова (Бледных) Ирина Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатова (Бледных) Ирина Гавриловна

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Бледной Гавриил Фёдорович

Мать: Бледная Мария

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
17.05.1867

Муж: Солдатов Фёдор Логинович

Рождение ребёнка
10.11.1868 ст.

Дочь: Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
04.10.1870 ст.

Сын: Солдатов Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Ефремова Вера Фёдоровна

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Кареева Екатерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.04.1877 ст.

Сын: Солдатов Тимофей Фёдорович

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
07.06.1884

Дочь: Агриппина Фёдоровна

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
14.10.1889 ст.

Дочь: Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.08.1892 ст.

Сын: Солдатов Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.08.1895 ст.

Дочь: Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Солдатов Фёдор Логинович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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