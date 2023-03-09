Тараненко Наталья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1919
Дочь: Тараненко Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Тараненко Алексей Тимофеевич
Старый Крым, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно