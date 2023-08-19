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Некрасова (-) Анна Тимофеева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1704

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Дочь: Анна Константинова

Отец ребёнка: Некрасов Константин Прохоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Филатова Степанида Константинова

Отец ребёнка: Некрасов Константин Прохоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Дочь: Степанида Константинова

Отец ребёнка: Некрасов Константин Прохоров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Константин Прохоров

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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