Некрасова (-) Анна Тимофеева
Место рождения
Дата рождения1704
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Дочь: Анна Константинова
Отец ребёнка: Некрасов Константин Прохоров
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Филатова Степанида Константинова
Отец ребёнка: Некрасов Константин Прохоров
Рождение ребёнка
1743
Дочь: Степанида Константинова
Отец ребёнка: Некрасов Константин Прохоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно