Беляева (Тарарина) Светлана Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1972
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1972
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Рождение ребёнка
13.05.1998
Дочь: Клочкова (Беляева) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Беляев Сергей Владимирович
412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia
Рождение ребёнка
04.09.2001
Отец ребёнка: Беляев Сергей Владимирович
412941 Nizhnyaya Chernavka, Saratov Oblast Russia