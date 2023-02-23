Курьянова (Арзамасцева) Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курьянова (Арзамасцева) Марина Васильевна

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Место рождения

Рождествено, 443541, Россия

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождествено, 443541, Россия
Бракосочетание
14.01.1891

Муж: Костин Егор Яковлевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1891

Дочь: Курьянова Параскева Егоровна

Отец ребёнка: Костин Егор Яковлевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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