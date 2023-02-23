Курьянова (Арзамасцева) Марина Васильевна
Место рожденияРождествено, 443541, Россия
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождествено, 443541, Россия
Бракосочетание
14.01.1891
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.10.1891
Дочь: Курьянова Параскева Егоровна
Отец ребёнка: Костин Егор Яковлевич
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно