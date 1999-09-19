Князева (Ушакова) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Ушакова) Татьяна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1976

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1987

Дочь: Ушакова Евгения Александровна

Отец ребёнка: Князев Вячеслав

Рождение ребёнка
29.03.1991

Дочь: Князева Наталья Вячеславовна

Отец ребёнка: Князев Вячеслав

Рождение ребёнка
19.09.1999

Сын: Корчагин Александр Андреевич

Отец ребёнка: Корчагин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
19.02.?

Дочь: Князева Екатерина Вячеславовна

Отец ребёнка: Князев Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Вячеслав

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