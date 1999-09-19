Князева (Ушакова) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1987
Дочь: Ушакова Евгения Александровна
Отец ребёнка: Князев Вячеслав
Рождение ребёнка
29.03.1991
Дочь: Князева Наталья Вячеславовна
Отец ребёнка: Князев Вячеслав
Рождение ребёнка
19.09.1999
Сын: Корчагин Александр Андреевич
Отец ребёнка: Корчагин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
19.02.?
Дочь: Князева Екатерина Вячеславовна
Отец ребёнка: Князев Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Князев Вячеслав