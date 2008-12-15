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Зыза Анастасия Константиновна
Зыза Анастасия Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.12.2008
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Зыза Людмила Васильевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.2008
Отец: не указан
Мать:
Зыза Людмила Васильевна
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