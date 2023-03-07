Семенов Михаил Трофимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1716
Дата смерти1751
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: Семенов Трофим Антонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1740
Дочь: Аксинья Михайлова
Мать ребёнка: Семенова Федосья Михайлова
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Василиса Михайлова
Мать ребёнка: Семенова Федосья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1751