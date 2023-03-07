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Семенов Михаил Трофимов

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Место рождения

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Отец

Около 1687 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1722 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: Семенов Трофим Антонов

Мать: не указана

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1740

Дочь: Аксинья Михайлова

Мать ребёнка: Семенова Федосья Михайлова

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Василиса Михайлова

Мать ребёнка: Семенова Федосья Михайлова

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Федосья Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1751
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
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