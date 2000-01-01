(Шилкина) Елена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шилкина) Елена Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1927

Сын: Шилкин Дмитрий

Отец ребёнка: Курлыков Павел Тимофеевич

с. Карасевка респ. Казахстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курлыков Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курлыков Павел Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курлыков Павел Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курлыков Павел Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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