Калугин Кирилл Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугин Кирилл Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.

Отец: Калугин Иван Федорович

Мать: Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
13.01.1849 ст.

Сын: Калугин Ефим Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Калугин Александр Кириллович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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