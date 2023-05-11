Калугин Кирилл Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830 ст.
Отец: Калугин Иван Федорович
Мать: Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
13.01.1849 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Калугин Александр Кириллович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно