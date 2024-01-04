Колубаева (Суркова) Матрёна Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.11.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1842
Бракосочетание
07.01.1859
Рождение ребёнка
07.09.1860
Сын: Колубаев Акимъ Васильевич
Отец ребёнка: Колубаев Василий Егорович
Рождение ребёнка
18.06.1862
Дочь: Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Колубаев Василий Егорович
Рождение ребёнка
22.02.1864
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Колубаев Василий Егорович
Рождение ребёнка
05.01.1867
Отец ребёнка: Колубаев Василий Егорович
Рождение ребёнка
13.04.1869
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Колубаев Василий Егорович
Рождение ребёнка
04.05.1874
Сын: Колубаев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Колубаев Василий Егорович
Рождение ребёнка
09.07.1883
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Колубаев Василий Егорович
Смерть
Неизвестно