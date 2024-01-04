Колубаева (Суркова) Матрёна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колубаева (Суркова) Матрёна Михайловна

Место рождения

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

08.11.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1842

Отец: Сурков Михаил Поликарпович

Мать: Суркова Домна Ан....Ева

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
07.01.1859

Муж: Колубаев Василий Егорович

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
07.09.1860

Сын: Колубаев Акимъ Васильевич

Отец ребёнка: Колубаев Василий Егорович

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.06.1862

Дочь: Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Колубаев Василий Егорович

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1864

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Колубаев Василий Егорович

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
05.01.1867

Сын: Колубаев Иоанн Васильев

Отец ребёнка: Колубаев Василий Егорович

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.04.1869

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Колубаев Василий Егорович

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
04.05.1874

Сын: Колубаев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Колубаев Василий Егорович

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.07.1883

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Колубаев Василий Егорович

Красный Яр, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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