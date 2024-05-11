Батуев Иван Никитович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батуев Никита Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Старастенко (Смолкова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Батуева (Свистунова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Новикова (Батуева) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Батуева (Свистунова) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Томишева (Батуева) Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Батуева (Свистунова) Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.06.1921
Дочь: Касько (Батуева) Агрофена Ивановна
Мать ребёнка: Батуева (Свистунова) Татьяна Ивановна
Смерть
Неизвестно