Пахучий Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПахучий Григорий

Пахучий Григорий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пахучий Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1909

Сын: Пахучий Иван

Мать ребёнка: Пахучий Неизвестно

Рождение ребёнка
1914

Сын: Пахучий Алексей

Мать ребёнка: Пахучий Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пахучий Неизвестно

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close