Пахучий Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пахучий Матвей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1909
Сын: Пахучий Иван
Мать ребёнка: Пахучий Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Сын: Пахучий Алексей
Мать ребёнка: Пахучий Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пахучий Неизвестно
Смерть
Неизвестно