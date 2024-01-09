Лебедева (Матюхина) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Матюхин Владимир
Мать: Татьяна
Рождение ребёнка
11.04.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Рождение ребёнка
05.02.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?