Лебедева (Матюхина) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Матюхина) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1959 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матюхин Владимир

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
11.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
05.02.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

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