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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Казмерчук Климентий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Козмерчук Лаврентий
Рождение ребёнка
1908
Сын: Козмерчук Иосиф Лаврентьевич
Отец ребёнка: Козмерчук Лаврентий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Солодкая Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Козмерчук Лаврентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козмерчук Пантелеймон Лаврентьевич
Отец ребёнка: Козмерчук Лаврентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Буга Анна Лаврентьевна
Отец ребёнка: Козмерчук Лаврентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Лаврентьевна
Отец ребёнка: Козмерчук Лаврентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козмерчук Демьян Лаврентьевич
Отец ребёнка: Козмерчук Лаврентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козмерчук Адриан Лаврентьевич
Отец ребёнка: Козмерчук Лаврентий