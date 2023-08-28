Жижжина Лидия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жижжина Лидия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: Жижжина Анна Яковлевна

Смерть
1927
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