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Жижжина Лидия Михайловна
Жижжина Лидия Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1920
Дата смерти
1927
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Жижжина (Новикова) Анна Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать:
Жижжина Анна Яковлевна
Смерть
1927
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