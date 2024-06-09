Майоров Трофим Ильич Около 1890 — найти родственников по фамилии на Familio
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Майоров Трофим Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Майоров Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Майоров Иосиф Трофимофич

Мать ребёнка: Майорова (Парфенова) Прасковья Парфеновна

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Майорова (Майорова) Анна Трофимовна

Мать ребёнка: Майорова (Парфенова) Прасковья Парфеновна

Рождение ребёнка
22.06.1922

Сын: Майоров Михаил Трофимофич

Мать ребёнка: Майорова (Парфенова) Прасковья Парфеновна

Юрино, Ильи-Жадинская волость, Юхновский уезд
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Майорова (Майорова) Екатерина Трофимовна

Мать ребёнка: Майорова (Парфенова) Прасковья Парфеновна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Майорова (Майорова) Нина Трофимовна

Мать ребёнка: Майорова (Парфенова) Прасковья Парфеновна

Смерть
Около 1943

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