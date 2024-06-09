Майоров Трофим Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Майоров Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Майорова (Парфенова) Прасковья Парфеновна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Майорова (Майорова) Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Майорова (Парфенова) Прасковья Парфеновна
Рождение ребёнка
22.06.1922
Сын: Майоров Михаил Трофимофич
Мать ребёнка: Майорова (Парфенова) Прасковья Парфеновна
Юрино, Ильи-Жадинская волость, Юхновский уезд
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Майорова (Майорова) Нина Трофимовна
Мать ребёнка: Майорова (Парфенова) Прасковья Парфеновна
Смерть
Около 1943