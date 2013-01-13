Кудрявцев Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1953
Дата смерти13.01.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1976
Сын: Кудрявцев Роман
Мать ребёнка: Кудрявцева Вера
Рождение ребёнка
29.05.1979
Сын: Кудрявцев Алексей
Мать ребёнка: Кудрявцева Вера
Развод
Неизвестно
Жена: Кудрявцева Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кудрявцева Вера
Смерть
13.01.2013