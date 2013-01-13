Кудрявцев Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцев Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1953

Дата смерти

13.01.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1954 г.р.

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1976

Сын: Кудрявцев Роман

Мать ребёнка: Кудрявцева Вера

Рождение ребёнка
29.05.1979

Сын: Кудрявцев Алексей

Мать ребёнка: Кудрявцева Вера

Развод
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кудрявцева Вера

Смерть
13.01.2013
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