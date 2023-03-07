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Коробейникова Александра Исаева

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Место рождения

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1857 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
Вычислено 1880 ст.

Дочь: Коробейникова Аграфена Семенова

Отец ребёнка: Коробейников Семен Федоров

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
Вычислено 1883 ст.

Сын: Коробейников Андрей Семенов

Отец ребёнка: Коробейников Семен Федоров

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.

Дочь: Коробейникова Авдотья Семенова

Отец ребёнка: Коробейников Семен Федоров

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
27.06.1890 ст.

Дочь: Коробейникова Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Коробейников Семен Федоров

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2119997, стр. 83
Рождение ребёнка
27.06.1890 ст.

Сын: Коробейников Петр Семенов

Отец ребёнка: Коробейников Семен Федоров

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2119997, стр. 83
Рождение ребёнка
Вычислено 1892 ст.

Сын: Коробейников Семен Семенов

Отец ребёнка: Коробейников Семен Федоров

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
Вычислено 1895 ст.

Дочь: Коробейникова Дарья Семенова

Отец ребёнка: Коробейников Семен Федоров

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Перепись 1897г плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
31.08.1911 ст.

Сын: Коробейников Семен Семенов

Отец ребёнка: Коробейников Семен Федоров

Ерумсов, Сарапульский уезд, Вятская губерния
плёнка 2119997, стр. 178
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробейников Семен Федоров

Смерть
Неизвестно
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