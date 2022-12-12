Пучков Михаил Агафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пучков Михаил Агафонович

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Место рождения

Митино, Домодедово, Московская область

Дата рождения

До 1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Митино, Домодедово, Московская область
Ранение
31.07.1916 ст.
Броды, Львівська область
Смерть
Неизвестно
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