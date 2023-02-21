Иванов Агап Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Ветрова Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Ветрова Анастасия Тимофеевна
Рождение
1920
Отец: Иванов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ветрова Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ветрова Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Клавдия Агаповна
Мать ребёнка: Ветрова Анастасия Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова Татьяна Агаповна
Мать ребёнка: Ветрова Анастасия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно