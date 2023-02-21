Иванов Агап Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Агап Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901

Сын: Иванов Сергей Агапович

Мать ребёнка: Ветрова Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Иванов Виктор Агапович

Мать ребёнка: Ветрова Анастасия Тимофеевна

Рождение
1920

Отец: Иванов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Андрей Агапович

Мать ребёнка: Ветрова Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Николай Агапович

Мать ребёнка: Ветрова Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Клавдия Агаповна

Мать ребёнка: Ветрова Анастасия Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Татьяна Агаповна

Мать ребёнка: Ветрова Анастасия Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ветрова Анастасия Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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