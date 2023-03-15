Матанцева (Ворожцова) Алевтина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матанцева (Ворожцова) Алевтина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1951

Отец: Ворожцов Пётр Никандрович

Мать: Ворожцова Лидия Тимофеевна

Рождение ребёнка
16.03.1976

Дочь: Климова Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Матанцев Анатолий

Рождение ребёнка
17.06.?

Дочь: Матанцева Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Матанцев Анатолий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матанцев Анатолий

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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