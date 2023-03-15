Матанцева (Ворожцова) Алевтина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1951
Рождение ребёнка
16.03.1976
Дочь: Климова Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Матанцев Анатолий
Рождение ребёнка
17.06.?
Дочь: Матанцева Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Матанцев Анатолий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матанцев Анатолий
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область