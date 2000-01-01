Гетман Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
На 1918 год - житель села Ивановского Льговского уезда Курской губернии
Рождение ребёнка
11.02.1918 ст.
Дочь: Гетман Антонина Владимировна
Мать ребёнка: Гетман Елизавета Васильевна
Запись о рождении сделана в метрической книге Георгиевской церкви в слободе Ольховатке Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно