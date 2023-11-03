Проскуренко Евтух Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскуренко Евтух Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Проскуренко моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: сашуня евтуховна

Мать ребёнка: Василенко-Проскуренко Прасковья Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коваленко саша евтуховна

Мать ребёнка: Василенко-Проскуренко Прасковья Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жердеева Ульяна Евтуховна

Мать ребёнка: Василенко-Проскуренко Прасковья Моисеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василенко-Проскуренко Прасковья Моисеевна

Смерть
Неизвестно
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