Проскуренко Евтух Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Проскуренко моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: сашуня евтуховна
Мать ребёнка: Василенко-Проскуренко Прасковья Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коваленко саша евтуховна
Мать ребёнка: Василенко-Проскуренко Прасковья Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жердеева Ульяна Евтуховна
Мать ребёнка: Василенко-Проскуренко Прасковья Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно