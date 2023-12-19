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(Мокеева) Евдокия Федоровна
(Мокеева) Евдокия Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1805
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Мокеев Федор Ерофеев
1777 г.р.
Мать
(Мокеева) Дарья
1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец:
Мокеев Федор Ерофеев
Мать:
Дарья
Смерть
Неизвестно
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