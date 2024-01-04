Гусев Степан Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Степан Архипович

Место рождения

Долгуша Новая, Велильская волость, Демянский уезд

Дата рождения

09.10.1908

Дата смерти

13.03.1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Долгуша Новая, Велильская волость, Демянский уезд
Рождение ребёнка
05.05.1933

Дочь: Дробязко Валентина Степановна

Мать ребёнка: Гусева Анна Ивановна

Языково, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.03.1973
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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