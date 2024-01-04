Гусев Степан Архипович
Место рождения
Дата рождения09.10.1908
Дата смерти13.03.1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1933
Дочь: Дробязко Валентина Степановна
Мать ребёнка: Гусева Анна Ивановна
Языково, Тереньгульский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
13.03.1973
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область