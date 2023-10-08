Грибчатова Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грибчатова Вера Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.?

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.?

Отец: Колодько Федор Пантелеймонович

Мать: Дарья Васильевна

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