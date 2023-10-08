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Грибчатова Вера Федоровна
Грибчатова Вера Федоровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.?
Пол
Женский
Отец
Колодько Федор Пантелеймонович
Мать
Дарья Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
12.10.?
Отец:
Колодько Федор Пантелеймонович
Мать:
Дарья Васильевна
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