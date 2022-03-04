Золотухин Анатолий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотухин Анатолий Владимирович

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Место рождения

Курск, город Курск, Курская область

Дата рождения

01.11.1946

Дата смерти

04.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1946

Отец: Костюк Владимир

Мать: Золотухина Ольга Николаевна

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
25.02.1971

Дочь: Золотухина Инна Анатольевна

Мать ребёнка: Золотухина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
05.01.1975

Дочь: Шаповал Лариса Анатольевна

Мать ребёнка: Золотухина Валентина Ивановна

Смерть
04.03.2022
Северск, ЗАТО Северск, Томская область
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