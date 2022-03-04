Золотухин Анатолий Владимирович
Место рождения
Дата рождения01.11.1946
Дата смерти04.03.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1946
Отец: Костюк Владимир
Рождение ребёнка
25.02.1971
Дочь: Золотухина Инна Анатольевна
Мать ребёнка: Золотухина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
05.01.1975
Дочь: Шаповал Лариса Анатольевна
Мать ребёнка: Золотухина Валентина Ивановна
Смерть
04.03.2022
Северск, ЗАТО Северск, Томская область