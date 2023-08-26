Черномуров Карп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черномуров Карп

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1915

Дата смерти

11.07.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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1950 г.р.
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
14.05.1950

Сын: Черномуров Николай Карпович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.01.1952

Дочь: Ольга Карповна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.07.1991
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