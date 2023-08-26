Черномуров Карп
Место рожденияНе указано
Дата рождения1915
Дата смерти11.07.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Рождение ребёнка
14.05.1950
Сын: Черномуров Николай Карпович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.01.1952
Дочь: Ольга Карповна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.07.1991