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Наймушина Анна Трофимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

После 1848

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Наймушин Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Наймушин Григорий Епифанов

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Марфа Григорьева

Отец ребёнка: Наймушин Григорий Епифанов

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Наймушин Сергей Григорьев

Отец ребёнка: Наймушин Григорий Епифанов

Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Григорий Епифанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Наимушинская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1848
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