Наймушина Анна Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиПосле 1848
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Наймушин Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Наймушин Григорий Епифанов
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Марфа Григорьева
Отец ребёнка: Наймушин Григорий Епифанов
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Наймушин Сергей Григорьев
Отец ребёнка: Наймушин Григорий Епифанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1848