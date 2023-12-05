Тонкова (Чупракова) Василиса Евграфова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тонкова (Чупракова) Василиса Евграфова

Место рождения

Фексино (Фексина), Махнёво, Свердловская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

До 1938

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Чупраковъ Евграфъ Фирсовъ

Мать: Чупракова Марфа Алексиева

Фексино (Фексина), Махнёво, Свердловская область
Бракосочетание
28.10.1891 ст.

Муж: Тонковъ Стефанъ Петровъ

Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.01.1892

Дочь: Тонкова Маланья Степановна

Отец ребёнка: Тонковъ Стефанъ Петровъ

Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.05.1900

Дочь: Кокшарова Матрёна Степановна

Отец ребёнка: Тонковъ Стефанъ Петровъ

Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.04.1902

Дочь: Тонкова Александра Степановна

Отец ребёнка: Тонковъ Стефанъ Петровъ

Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Тонков Андрей Степанович

Отец ребёнка: Тонковъ Стефанъ Петровъ

Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Мурашова Надежда Степановна

Отец ребёнка: Тонковъ Стефанъ Петровъ

Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.02.1917

Дочь: Кузнецова Валентина Степановна

Отец ребёнка: Тонковъ Стефанъ Петровъ

Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тонкова Прасковья Степановна

Отец ребёнка: Тонковъ Стефанъ Петровъ

Место жительства
Неизвестно
Тонково (Тонкова), Махнёво, Свердловская область
Смерть
До 1938
Причина смерти: Прожила не более
Похороны
Неизвестно
Шипицыно (Шипицинское), Измоденово, Махнёво, Свердловская область
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