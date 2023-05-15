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Сочихин Николай
Сочихин Николай
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.02.1906
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Сочихина) Анисья Егорова
1872 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1906
Отец: не указан
Мать:
Анисья Егорова
Смерть
Неизвестно
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