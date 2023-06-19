Дробжев Николай Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробжев Николай Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дробжев Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Дробжева Полина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жучкова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Дробжева Полина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дробжева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Дробжева Полина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дробжева Нина Николаевна

Мать ребёнка: Дробжева Полина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дробжева Людмила

Мать ребёнка: Дробжева Полина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дробжева Полина Михайловна

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