Дробжев Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дробжев Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Дробжева Полина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жучкова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Дробжева Полина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дробжева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Дробжева Полина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дробжева Нина Николаевна
Мать ребёнка: Дробжева Полина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дробжева Людмила
Мать ребёнка: Дробжева Полина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно