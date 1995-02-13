Демченко Григорий Феоктистович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1913
Дата смерти13.02.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1937
Сын: Демченко Юрий Григорьевич
Мать ребёнка: Демченко Елена Фоминична
Рождение ребёнка
14.09.1948
Сын: Демченко Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Демченко Елена Фоминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демченко Елена Фоминична
Место жительства
Неизвестно
Павловская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
13.02.1995