Демченко Григорий Феоктистович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДемченко Григорий Феоктистович

Демченко Григорий Феоктистович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1913

Дата смерти

13.02.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1937

Сын: Демченко Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Демченко Елена Фоминична

Рождение ребёнка
14.09.1948

Сын: Демченко Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Демченко Елена Фоминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демченко Елена Фоминична

Место жительства
Неизвестно
Павловская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
13.02.1995
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close