Желнова Анисия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Желнов Прокофий Петрович
Рождение ребёнка
30.01.1836 ст.
Сын: Желнов Арсений Прокофьевич
Отец ребёнка: Желнов Прокофий Петрович
Рождение ребёнка
?.11.1842
Сын: Желнов Александр Прокофьевич
Отец ребёнка: Желнов Прокофий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно