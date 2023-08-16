Желнова Анисия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Желнова Анисия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Желнов Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Желнов Прокофий Петрович

Федоровка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
30.01.1836 ст.

Сын: Желнов Арсений Прокофьевич

Отец ребёнка: Желнов Прокофий Петрович

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
?.11.1842

Сын: Желнов Александр Прокофьевич

Отец ребёнка: Желнов Прокофий Петрович

Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Желнов Прокофий Петрович

Федоровка, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
Петровский, Икрянинский муниципальный район, Астраханская область
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