Перцева Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перцева Людмила Анатольевна

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

13.03.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
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