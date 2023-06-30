(Taldrik) Mai — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Taldrik) Mai

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1796

Пол

Женский

Отец

1754 г.р.

Мать

Около 1759 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1796

Отец: Taldrik Johann

Мать: Taldrik Anno

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