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(Taldrik) Mai
(Taldrik) Mai
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.08.1796
Пол
Женский
Отец
Taldrik (Taldrik) Johann
1754 г.р.
Мать
Taldrik Anno
Около 1759 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
08.08.1796
Отец:
Taldrik Johann
Мать:
Taldrik Anno
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